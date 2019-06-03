Galatasaray'da Banega gelişmesi!

Sevilla ile 1 yıl sözleşmesi kalan Arjantinli yıldızı Fatih Terim'in çok istediği öğrenildi. İmparator'un gelecek sezon planlarında Banega önemli bir yer teşkil ediyor. Aslan'ın hocası, Tangocu'yu 8 numara bölgesinde takımın yeni oyuncu kurucusu yapacak.

İkili orta sahaya dönmeyi düşünen Terim, böylelikle merkezin önünde Belhanda tarzı bir 10 numaradan ziyade, ikinci forvete yer açacak. Belhanda'yı 10 milyon euroya satmayı hedefleyen Galatasaray, Banega da gelirse genetiğindeki 4-4-2 sistemine tam anlamıyla geçiş sağlayabilecek.

Cim Bom'un her zaman golü ve hücumu düşünmesi gerektiğinin altını çizen Fatih hoca, önümüzdeki sezon mutlaka çift forvete dönmeyi ve Galatasaray'ın geçmişte olduğu gibi bu sistemle daha başarılı olacağını düşünüyor.

SEVILLA SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Sadece Banega değil, kulübü Sevilla da sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor. Sportif direktör Monchi, Banega'nın geleceğiyle ilgili yöneltilen sorulara cevap vermezken, İspanyol ekibi 1 yıl mukavelesi kalan yıldız orta sahayı kesin olarak satma kararı aldı. Galatasaray 7 milyon euroyu gözden çıkartırken, Banega'nın kararı transferde kilit rol oynayacak.

BANEGA KULÜPTE MUTSUZ

Orta sahada tam bir joker olan Tangocu, hem teknik hem de çok hırslı. En büyük dezavantajı ise çok kart görmesi. Banega bu sezon çıktığı 51 maçta tam 22 sarı, 2 karmızı kart gördü. Sevilla, La Liga'yı 6. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında oynamak için ayrılmak isteyen Benega'nın, kulübünde mutsuz olduğunu İspanya'nın önemli gazetelerinden Marca da yazdı.

Galatasaray dışında 30 yaşındaki Arjantinli en ciddi taliplerinden biri ise Boca Juniors. Boca, 2 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerirken, hali hazırda 3 milyon euro net maaşı olan Banega'nın bu öneriye sıcak bakmadığı öğrenildi. Galatasaray ise 3 milyon euronun üzerinde bir rakamı şimdiden gözden çıkartmış durumda.