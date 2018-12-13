Galatasaray'da Başakşehir Hazırlıkları Sürüyor

13 Aralık 2018 Perşembe 15:04



13 Aralık 2018 Perşembe 15:04

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon sürat çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL