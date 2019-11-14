Haberler » Spor » Galatasaray'da Başakşehir mesaisi sürüyor - Spor

Galatasaray'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

14.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:33Galatasaray'da Başakşehir mesaisi sürüyor
, Süper Lig'in 12. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana core ve stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda ve rampada kuvvet çalışmasının ardından çabukluk, koordinasyon ve sprint çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın topla yapılan bölümünde pasa yönelik dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli kamplarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:06 Bakan Kasapoğlu, İzmir'de yapımı süren statları inceledi (1)
17:05 Nihat Özdemir: Hakemler gri pozisyonlarda VAR'ı kullanmalı -1
17:03 Nihat Özdemir: Futbol şansı yanımızda olsun
16:57 Deniz Ateş Bitnel hakemliği bıraktı
16:55 Nihat Özdemir: "İyi bir jenerasyon yakaladık"
16:09 Nihat Özdemir'den yabancı sınırı için açıklama: Şenol Güneş çalışma yapıyor
15:15 İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık
15:02 Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 17:06:39