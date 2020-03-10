Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle buluştu
Galatasaray'da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.
10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Galatasaray 'da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.
Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu 'nun başkanlığını yaptığı Galatasaray Düşünce Derneği tarafından Maslak Hilton Otel'de düzenlenen toplantıya yaklaşık 50 kulüp üyesi katıldı.
Galatasaray'ın bir değerler bütünü olduğunu söyleyen Metin Öztürk, son yıllarda bu değerlerin kaybolduğunu ileri sürdü. Öztürk, "Biz bu bozulmadan uzak kalıp, Galatasaray değerlerini benimseyerek, kulüp siyasetine girmeden Galatasaray'ın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Kulüp sorunlarının tek bir başkana ve yönetime mal edilemeyeceğini aktaran Öztürk, her başkanın olumlu ya da olumsuz katkılarının olduğunu, bu yüzden kişilerden ziyade sorunlara odaklanılması gerektiğini söyledi.
Oluşturmak istediği model hakkında da bilgi veren Metin Öztürk, kulübün sorunlarının yönetimdeki birkaç kişiyle çözülemeyeceğini, ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Günü kurtaracak değil, Galatasaray'ı doğru yönetecek, sıkıntılı durumundan çıkarabilecek bir model oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu 'nun başkanlığını yaptığı Galatasaray Düşünce Derneği tarafından Maslak Hilton Otel'de düzenlenen toplantıya yaklaşık 50 kulüp üyesi katıldı.
Galatasaray'ın bir değerler bütünü olduğunu söyleyen Metin Öztürk, son yıllarda bu değerlerin kaybolduğunu ileri sürdü. Öztürk, "Biz bu bozulmadan uzak kalıp, Galatasaray değerlerini benimseyerek, kulüp siyasetine girmeden Galatasaray'ın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Kulüp sorunlarının tek bir başkana ve yönetime mal edilemeyeceğini aktaran Öztürk, her başkanın olumlu ya da olumsuz katkılarının olduğunu, bu yüzden kişilerden ziyade sorunlara odaklanılması gerektiğini söyledi.
Oluşturmak istediği model hakkında da bilgi veren Metin Öztürk, kulübün sorunlarının yönetimdeki birkaç kişiyle çözülemeyeceğini, ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Günü kurtaracak değil, Galatasaray'ı doğru yönetecek, sıkıntılı durumundan çıkarabilecek bir model oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle buluştu
Etiketler : Metin Öztürk, Galatasaray, Kadıoğlu, Teoman, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Spor
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Spor
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Spor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Spor
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Spor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Spor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?