02 Nisan 2019, 10:20
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Galatasaray'da Belhanda Gıda Zehirlenmesi Geçirdi

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'nın gıda zehirlenmesi geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Futbolcunun bugün oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün basına kapalı yapılan idman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Koordinasyon, sürat ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

BELHANDA ZEHİRLENDİ

Belinde ağrıları olan kaleci Fernando Muslera, günü tedaviyle geçirdi. Gıda zehirlenmesi yaşayan Younes Belhanda'nın tedavisine başlandı. Faslı futbolcunun son durumu bugün yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Konstantinos Mitroglou, fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti. Yuto Nagatomo, takımdan ayrı sahada kuvvete ve aerobik adaptasyona yönelik çalışmalara başladı. Mbaye Diagne ise kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, bugün saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda başlayacak Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası için tesislerde kampa girdi.

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Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Younes Belhanda, Spor



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