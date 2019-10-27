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Galatasaray'da Belhanda ile taraftar arasındaki gerilim sürüyor: Tribüne çağrılmadı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da taraftar ile Faslı yıldız Belhanda arasındaki kriz sürüyor. Taraftar, derbi öncesi Belhanda'yı tribüne çağırmadı.

27.10.2019 19:43

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da taraftar ile Belhanda arasındaki kriz sürüyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada taraftarın tepkisine küfürle karşılık veren Belhanda'ya sarı kırmızılı taraftarlar tepki göstermişti.

TRİBÜNE ÇAĞIRMADILAR

Beşiktaş deplasmanında takımlarının yanında yer alan Galatasaray taraftarı, maç öncesinde tüm oyuncuları tek tek çağırırken, Belhanda'yı çağırmadı. Belhanda, Real Madrid maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarlardan özür dilemişti.

Real Madrid maçında taraftarın tepkisini çeken ve ıslıklanan Belhanda, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de kendisine yer buldu.

Galatasaray'da Belhanda ile taraftar arasındaki gerilim sürüyor: Tribüne çağrılmadı

Younes Belhanda, Galatasaray, Beşiktaş, Spor


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