Menü
Haberler ›› Spor ››Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı - Spor

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

09.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:25
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı
Galatasaray , Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük, idmanı yarıda bıraktı. 32 yaşındaki forvetin sağlık durumu çarşamba günü netlik kazanacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam ligde oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tam süre alan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra kumda kuvvet ve sahada tekrarlı sprint çalışmaları gerçekleştirildi. İdmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada, sarı-kırmızılılarda çift kale maç sırasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük, idmanı yarıda bıraktı. Deneyimli futbolcunun sağlık durumunun, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

Galatasaray, pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü sürdürecek.


- K

Kaynak: DHA

Etiketler : Galatasaray, Adem Büyük, Beşiktaş, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Spor
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Spor
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var Spor
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Spor
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Spor
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Spor
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı