Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:30
Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray 'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Sivasspor maçının tamamında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise kumda kuvvet ve sürat koşusunun ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumunun, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Sivasspor maçının tamamında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise kumda kuvvet ve sürat koşusunun ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumunun, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı
Etiketler : Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş, Spor
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