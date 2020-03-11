Galatasaray'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da çalışmalar devam etti.
11.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:02
Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Beşiktaş 'ı ağırlayacak olan Galatasaray 'da çalışmalar devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık antrenmana sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından düz kolu yapan Galatasaraylı futbolcular, sonrasında ise pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman sırasında teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularla tek tek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.ONYEKURU ANTRENMANI YARIDA BIRAKTIGalatasaray'da sakatlığı bulunan Adem Büyük antrenmanda yer almazken, antrenman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise tedbir amaçlı kulüp doktoru Yener İnce eşliğinde çalışmaları yarına bıraktı.KORONAVİRÜS SELAMIBu arada Fatih Terim ile Donk'un antrenman sahasındaki koronavirüs selamı da dikkatlerden kaçmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Antrenmandan detaylarOyunculardan detaylarOnyekuru'nun antrenmandan ayrılması
Fatih Terim ile Donk'un koronavirüs selamı- İstanbul
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor
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