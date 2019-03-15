Galatasaray'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Bursaspor
ile karşılaşacak Galatasaray
, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 dar alan oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise bölgesel taktik çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan Yuto Nagatomo
, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayıp, karayolu ile Bursa'ya hareket edecek. - İstanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri, Bursaspor, Galatasaray, Spor
Kaynak: DHA