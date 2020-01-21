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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Çaykur Rizespor ile 23 Ocak Perşembe günü karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına devam etti.

21.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:20Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Çaykur Rizespor ile 23 Ocak Perşembe günü karşılaşacak hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salon çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra yenilenme koşusu ve interval koşuların yer aldığı çalışmaya gribal enfeksiyon nedeniyle Younes Belhanda katılmadı.
Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam yapacağı idmandan sonra kampa girecek.

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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