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Galatasaray'da Christian Luyindama ameliyat oldu

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu defans futbolcusu Christian Luyindama, kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.

07.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:05Galatasaray'da Christian Luyindama ameliyat oldu
'ın Demokratik Kongolu defans futbolcusu Christian Luyindama, kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, milli takım maçında sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Luyindama'nın Liv Hospital'da kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirdiği belirtildi. Kulüp ayrıca 25 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni etti.
(İHA)

Christian Luyindama, Liv Hospital, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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