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Falcao, bugünkü idmanda 2 golle oynadı!

Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çift kale maçta Kolombiyalı yıldız Falcao 2 gol kaydetti.

07.09.2019 13:37 Falcao, bugünkü idmanda 2 golle oynadı!

Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 19 Yaş Altı Takım ile 11'e 11 taktik çalışması yapıldı.

DİĞER GOLLER EMRE MOR İLE ÖMER BAYRAM'DAN GELDİ

A takım, çift kale maçı 4-0'lık skorla kazanırken goller Radamel Falcao (2), Emre Mor ve Ömer Bayram'dan geldi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Galatasaray, Kasımpaşa, Falcao, Spor

Kaynak: DHA

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