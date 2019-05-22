Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray
, 34. haftada 24 Mayıs Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Kaynak: AA