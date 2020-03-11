Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
11.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:56
Galatasaray , Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık tutuldu.
Fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, pas ve koordinasyon uygulamalarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş derbisinin taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Pazartesi günü yapılan antrenmanda sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük çalışmaya katılmadı.
İlk bölümün ardından sol arka alt adalesini işaret ederek Fatih Terim ve kulüp doktoru Yener İnce ile konuşan Henry Onyekuru, idmanı yarıda bıraktı.
Terim, antrenman öncesinde Yener İnce ile bir süre görüştü.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık tutuldu.
Fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, pas ve koordinasyon uygulamalarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş derbisinin taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Pazartesi günü yapılan antrenmanda sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük çalışmaya katılmadı.
İlk bölümün ardından sol arka alt adalesini işaret ederek Fatih Terim ve kulüp doktoru Yener İnce ile konuşan Henry Onyekuru, idmanı yarıda bıraktı.
Terim, antrenman öncesinde Yener İnce ile bir süre görüştü.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Spor
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Spor
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu