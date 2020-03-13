Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
13.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:18
Galatasaray , Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş 'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Gruplar halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.
İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, takımla çalışmalarda yer alırken, Adem Büyük'ün tedavisine devam edildiği vurgulandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Gruplar halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.
İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, takımla çalışmalarda yer alırken, Adem Büyük'ün tedavisine devam edildiği vurgulandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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