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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:26Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda 'ye konuk olacak , karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra antrenman sahasında ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Teknik çalışmalarla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.


- Saracchi

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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