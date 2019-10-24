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Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

24.10.2019 14:25Galatasaray'da derbi mesaisi başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik antrenman yaptığı aktarıldı.
Radamel Falcao'nun takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdiği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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