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Galatasaray'da devre arasında ilk yolcu Younes Belhanda!

Younes Belhanda, taraftarlarla yaşadığı polemik sonrası gözden düştü. Yönetim, devre arasında Faslı oyuncuyu satıp Andone'nin bonservisini almayı planlıyor.

07.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:27

Galatasaray'da Younes Belhanda dönemi, Ocak ayındaki ara transferde bitecek. Kendisini eleştiren tezahüratlar yapan Sarı-Kırmızılı taraftarlara el işaretiyle silah hareketi yapıp küfürleşen, sonra da özür dileyen Younes Belhanda'yı teknik direktör Fatih Terim takımdaki ahengin bozulmaması için savundu ama oyuncunun satılmasına da onay verdi.

YÖNETİM FİYATINI BELİRLEDİ

Fas asıllı 29 yaşındaki Fransız yıldız 1 Temmuz 2017'de 9.5 milyon euroya Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından transfer edilmişti. Bu sezon oynadığı maçlarda istenilen performansı gösteremeyen Belhanda'nın bonservisini sarı-kırmızılı yönetim 8.5 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray bu oyuncuyu satarak hem kaynak yaratmak hem de mali yükünden kurtulmak istiyor. Belhanda'ya Arap takımları talip.

BELHANDA SATILIP ANDONE ALINACAK

Alternatifi olmadığı için teknik direktör Fatih Terim'in kadro dışı bırakmadığı oyuncudan gelecek parayı Galatasaray, santrfor Florin Andone için kullanmayı planlıyor. Cim-Bom'un yöneticileri Aralık ayı sonunda İngiliz temsilcisi Brighton'a Andone'nin bonservisini almak istediğini iletecek. Piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Rumen golcü için Cim-Bom en fazla 5.5 milyon euroya çıkmayı planlıyor.

(Star)

Galatasaray'da devre arasında ilk yolcu Younes Belhanda!

Younes Belhanda, Fatih Terim, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (5)
M.ÇEK: Ula bu müzeliklerin hangi birini, kaça satacaksınız yavrum. Hepsi de elinizde patladı. İşe yarasa Babel''i gönderir miydi Beşiktaş?
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CEYHANLI: Belhandayı kimse istemez birde 8.5 milyon falan hikaye elinizde kaldı 1 milyon verene verin kurtulun
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FENERLİBAHÇELİ34: O fiyata alan olursa tabii ! Yahu Ülkemize gelip milyonlara imza atan çoğu futbolcuya Avrupa da bu paraları veren yok! Onun için geliyorlar. Uçuk-kaçık bonservis ücreti ödeyen kulüpler de yok zaten. Bizimkiler de biraz işe yarar futbolcu buldular mı başlıyorlar ''pey'' sürmeye, sanki başka kulüpler kapacakmış gibi! G. Sarayın kadrosu milyonlar alan futbolcularla dolu zaten. Hala 5. 5 milyon Euro dan bahsediyorlar, hayret.
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XEY: Sanki febeş farklısınız la
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XEY: Saçmalığa bak Andone değeri 4,5 milyonmuş ama bizimkiler en fazla 5,5 verirmiş. Allah cezanızı vermesin
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