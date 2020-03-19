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Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı

Ryan Babel, EURO 2020'yi düşünerek Ajax'a gitti ama şampiyona 2021'e ertelenince planlar altüst oldu. Hollandalı oyuncunun turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan Galatasaray, 34 yaşındaki oyuncuyu yazın Katar-Çin gibi ülkelere satmanın hesabını yapıyordu.

19.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:26

Devre arasında Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray yedek kalacak Ryan Babel'i değerini kaybetmemesi adına Ajax'a kiraladı. Elemelerde Hollanda Milli Takımı formasını düzenli olarak giyen Babel de EURO 2020'yi düşünerek Ajax'ı tercih etti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre UEFA'nın EURO 2020'yi 1 sene erteleme kararı almasıyla Galatasaray'ın Babel'den bonservis kazanma planı suya düştü. Hollandalı yıldızın turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Ryan Babel'i yazın Katar-Çin gibi ülkelere iyi bir bedelle satmanın hesaplarını yapıyordu.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANIYOR

Kiralık oyuncularından Onyekuru ve Lemina ile devam etmek isteyen Galatasaray, FFP gereği satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Club Brugge'de süresiz kadro dışı bırakılan Diagne'den sonra EURO 2020'nin ertelenmesiyle Babel'in de satılma ihtimali ortadan kalktı. Ajax da performansından memnun olmadığı Babel'i sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple iki sezon daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray’da Diagne’den sonra Babel de elde kaldı

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Galatasaray'da Ryan Babel elde kaldı
Etiketler : Galatasaray, Ryan Babel, Babel, Spor

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