Galatasaray'da Diagne krizi! Sabırları taşırdı

Falcao'yu transfer etmek isteyen ve bu yüzden Diagne'yi iyi bir bonservis bedeliyle satmak için uğraşan Galatasaray'da golcü oyuncunun istekleri yönetimi kızdırdı.

İngiltere'de transferin kapanmasıyla Aston Villa'ya gitme şansı kalmayan Mbaye Diagne için en uygun rota, Suudi Arabistan olarak görünüyor.

İLGİLENEN KULÜPLERE AĞIR ŞARTLAR SUNUYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Ancak Senegalli golcünün kendisiyle ilgilenen kulüplere sunduğu ağır şartlar, transferin gerçekleşme sürecini uzatıyor. Galatasaray Yönetimi, sürekli olarak tecrübeli futbolcunun menajeriyle temas halinde ve anlaşma yapması konusunda ısrar ediyor.

Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Senegalli golcü, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 10 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.