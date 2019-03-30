Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou Sevinci

Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
yarı finalinde karşılaşacağı Yeni Malatyaspor
maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mbaye Diagne
ve Konstantinos Mitroglou düz koşulara başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi Ryan Donk
'un doğum gününü kutlayan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Kendisi için özel bir bandaj hazırlanan Mbaye Diagne ile Konstantinos Mitroglou tedavilerinin ardından düz koşulara başladı. Yuto Nagatomo
ise günü sahada koşu çalışmasıyla tamamlarken, milli takım kampından dönen Christian Luyindama
da adaptasyon çalışması yaptı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - Galatasaray
Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor
Kaynak: DHA