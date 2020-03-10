Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
10.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:42
Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporların sunulacağı toplantıda, güncel konular da görüşülecek.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif raporların sunulacağı toplantıda, güncel konular da görüşülecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Etiketler : Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor
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