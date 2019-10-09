Haberler » Güncel » Galatasaray'da ekim ayı divan toplantısı tamamlandı

Galatasaray'da ekim ayı divan toplantısı tamamlandı

Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan toplantısı sona erdi.

09.10.2019 18:50Galatasaray'da ekim ayı divan toplantısı tamamlandı
Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan toplantısı sona erdi. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz eleştirilere cevap vermedi.
Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleriyle eski başkanlar Faruk Süren, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek'in yanı sıra divan üyeleri katıldı.
Toplantıda başta Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu olmak üzere üyeler yönetime olumsuz olarak eleştirilerde bulundu. Başkan Mustafa Cengiz konuşmaların sonunda cevap hakkını kullanmadı.
Divan kurulu toplantısı 13.30'da başladı ve yaklaşık 4.5 saat sürdü.
(Oğuzhan Ort/İHA)

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:22 Isparta'da uyuşturucu operasyonları
21:22 İngiliz havayolu şirketinden kapasite artışı kararı
21:22 Suriye sınırına askeri sevkiyat
21:21 Şanlıurfa tel abyad'daki terör hedefleri vuruldu
21:20 Mardin'in 2 ilçesinde okullar yarın tatil
21:14 Nusaybin'e roketin düşme anı saniye saniye kaydedildi
21:16 TÜRKSOY ve Macaristan arasında iş birliği mutabakatı
9.10.2019 21:26:15