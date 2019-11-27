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Galatasaray'da Emre Mor şanssızlığı! Emre oyuna giriyor, Cimbom gol yiyor

Galatasaray'ın büyük umutlarla Vigo'dan kiraladığı Emre'nin şanssızlığı sürüyor! Emre Mor'un bu sene oyuna sonradan girdiği maçlarda gol yiyen Cimbom, bu talihsizliği Brugge maçında da yaşadı.

27.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:04

Temsilcimiz 'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor, 'oyuna girdikten sonra gol yeme' talihsizliğini sürdürdü.

Emre Mor, Beşiktaş maçında 68. dakikada oyuna girmiş ve Umut Nayir, 69. dakikada siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü kaydetmişti.

Başakşehir maçında ise 74. dakikada oyuna dahil olan Emre Mor, 79. dakikada Fredrik Guldbrandsen'in attığı golde büyük üzüntü yaşamıştı. Sarı kırmızılı ekip, bu iki mücadeleyi de 1-0 kaybetmişti.

EMRE OYUNA GİRDİ, CİMBOM YİNE GOL YEDİ

Club Brugge maçında 87. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna giren Emre Mor, bu şanssızlığını kıramadı. 90+2. dakikada Diatta, skoru belirleyen golü attı ve skor 1-1'e geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Emre Mor'un bu kısmetsizliği ve son dönemlerdeki formsuzluğu da sosyal medyada gündem oldu.

İşte Mor'a gelen tepkilerden bazıları:

Galatasaray'da Emre Mor şanssızlığı! Emre oyuna giriyor, Cimbom gol yiyor

Younes Belhanda, Club Brugge, Galatasaray, Emre Mor, Spor


HABER YORUMLARI (3)
BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:Bunlar daha iyi günleri gs nin
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KARTAL ÖPEN:avrupadan elendik gene şampiyon olacaz yakında bağırısınız avcı istifa diye meraklanma
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UYANIK:futbolcuyu 11 oynatmazsan hem form olarak, hem mental olarak bitirmiş olursun. . oynatmayacağın oyuncuyu neden transfer ediyorsun. . adamı son 10 dk alıyor oyun medet umuyor. . hata Emre Mor''da değil, Fatih Terim''de. . Adem büyük son 20 dk sahada yürüdü, 18 yaşındaki genci alıp orda rahatsız ettirse rakibi gol de yemeyecektik. . 90 3''te alıyor oyuna. . golü yedikten sonra. .
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