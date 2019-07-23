Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi

Mitroglou - Diagne ikilisiyle yolları ayırır ayırmaz Falcao ve Samatta'ya imza attıracak olan Galatasaray'da yıldız futbolcuların transfer şartları masaya yatırıldı.

DIAGNE'NİN YERİNE SAMATTA

Geçtiğimiz sezon 50 maçta 32 gol atan Samatta için Genk'le pazarlık halinde olan Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinde yer alan '15 milyon euroya serbest kalır maddesini' aşağıya çekmeye uğraşırken sarı kırmızıların bu işi 10 milyon euroya bitirmeye çalıştığı belirtildi. Diagne'nin satışından alınacak 13 milyon euro civarındaki parayı Tanzanyalı forvette kullanmayı planlayan Mustafa Cengiz'in Şükrü Hanedar'a tam yetki verdiği anlaşılırken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in de gelişmeleri anbean yakından takip ettiği bildirildi.

FALCAO İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Galatasaray'ın hedefindeki ikinci bomba ise Radamel Falcao. Menajer Ahmet Bulut'a göre trasferi yüzde 50-50 olan Falcao, Monaco tarafından cüzi bir bonservis fiyatı karşılığında serbest bırakılmaya hazırlanırken, yıldız futbolcunun Cimbom'a imza atmaya yakın olmasına rağmen sponsor sorunu ve yıllık ücretinin 7 milyon euro'ları bulması sarı kırmızılı kulübün imkanlarını zorluyor. Her şeye rağmen yönetimin Falcao için tüm şartları seferber edeceği vurgulanırken Şükrü Hanedar'ın yakın bir süre içerisinde 33 yaşındaki golcüyü İstanbul'a getireceği belirtiliyor.

'GOMIS'TE NELER OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Radamel Falcao'nun maliyetini enine boyuna ele alan yönetime Gomis örneği veren Fatih Terim'in Abdurrahim Albayrak'ı uyardığı ifade edilirken, tecrübeli teknik adamın Albayrak'a 'Gomis 4,5-5 milyon euro civarında para alıyordu, 1 milyon euro istedi vermedik sonu bizim için sıkıntı oldu forvetsiz kaldık. Sonra Diagne'yi aldık durum ortada' dediği öğrenildi.

ŞÜKRÜ HANEDAR KİMDİR?

Almanya, Stuttgart doğumlu olan Hanedar, aslen Rizeli'dir. Ailesiyle İstanbul'a taşındıktan sonra Galatasaray Lisesi'nde öğrenim görmüştür. 122. devre mezunudur. Liseden mezun olduktan sonra İtalya'da Politecnico Di Torino üniversitesi'nde Mimarlık bölümüne girmiştir. Sonraki yıllarda Fatih Terim ile Fiorentina ve Milan'da beraber çalışmıştır. Şu anda Galatasaray'ın, dış trasferlerinden sorumludur. Şuanda İdari Menejer olarak görev yapmaktadır. Hanedar'ın bir çok transfer görüşmesine katıldığı belirtilen Hanedar'ın, ikna kabiliyetinin yüksek olduğu söyleniyor.