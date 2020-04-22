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Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde

Maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşme halinde olan Galatasaray'da Radamel Falcao, indirimi kabul etmedi. Yıllık 5 milyon euro kazanan Kolombiyalı golcünün gönderilmesi gündeme geldi.

22.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:32

Galatasaray 'da futbolcularla indirim görüşmeleri başladı. Takımdaki hemen hemen her oyuncu, indirime gitmeyi kabul ederken Kolombiyalı yıldız Falcao , indirime gitmedi. Falcao'yla tekrar görüşmeler devam edecek.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada futbol dururken, gerek Avrupa'da gerekse de Türkiye'de kulüpler futbolcuların maaşlarında indirime gitmesini talep etti. Galatasaray da oyuncularıyla bu konuda görüşme yaptı. Sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcular, yönetimin talebine kayıtsız kalmayarak indirim talebini kabul ederken yalnızca Falcao'nun bu talebe olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

İNDİRİME GİTMEZSE SATILACAK

Takımda en fazla kazanan isim olan Kolombiyalı golcüyle yöneticiler önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek ve yıllık ücretinde indirime gitmesi talep edilecek. Yıllık maaşı bonuslar hariç 5 milyon Euro olan ve Galatasaray'la sezon başında 3 yıllık kontrat imzalayan yıldız futbolcu, indirime gitmemesi durumunda satış listesine konulacak.

Maçların seyircisiz oynanması durumunda tribün gelirlerini kaybedecek olan ve ekonomik anlamda, her kulüp gibi sıkıntı çeken Galatasaray, Falcao'nun bir sonraki görüşmede vereceği kararı bekliyor.

Galatasaray’da maaş indirimine yanaşmayan Falcao’nun gönderilmesi gündemde

Kaynak: İHA

Etiketler: Fernando Muslera, Galatasaray, Falcao, Spor
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