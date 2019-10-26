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Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği ve bonuslarla yıllık 7 milyon euro kazanacak olan Falcao sakatlığı olduğu için uzun süredir forma giymiyor. Beşiktaş derbisinde de oynamayacak olan oyuncu sarı kırmızılı ekipte tartışma çıkardı.

26.10.2019 12:28

Cim-Bom'da, sezonun ilk 3 haftasında ( Denizli, Konya, Kayseri ) olmayan Falcao, ilk kez forma giydiği Kasımpaşa maçında Sarı-Kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü atarken, sonrasında ligde Y.Malatya deplasmanında son 1 dakika ve Fener derbisinde 90 dakika oynadı. Sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giymedi.

TAKIMDAN AYRI İDMAN

Star'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ve PSG maçlarında oynayan Kolombiyalı forvet, Real Madrid'e karşı da kadroda yoktu. Sakatlık sonrası özel programla takımdan ayrı adaptasyon çalışması yapan Falcao'nun, Beşiktaş derbisinde oynamayacak olması, "Bu kadar para boşuna mı verildi" tartışmalarının başlamasına yol açtı.

Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?

Beşiktaş, Kayseri, Denizli, Falcao, Spor


YORUMLAR (19)
OSMANLİ TORUNU:Galatasaray onu takımdan atin. Para yiyor ve hiç oynamıyor. Yazik o paralara. Galatasarayi borca sokuyorlar! Yönetim`de istifa etsin!!!
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MUSTAFA:BEN BİLİYORDUM BÖYLE OLACAĞINI. . BİR İNSANIN ÜSTÜNE VAZGEÇİLMEZ GİBİ TİTRER ISRARLA İSTERSEN O ADAM BAŞINA BELA OLUR ZAMANINDA
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KSK Lİ MESUT:Rezilsaray. Bu fransız ingiliz kırmaları nın rezillikleri bitmez...
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...:Mesutcum öpüyorum seni. . .
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ADSIZ:çok boş adamsın diycem de adam kelimesi sana fazla gelir
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CAN:BÜYLE PIHALI TIRANSFERİ İNSAN İYİCE ARAŞTIRMAZMI KANI BEŞ KURUŞ ETMİYE ŞİKEBAHÇENİN DİLİNE DÜŞÜRDÜNÜZ
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POLAT:YAZIKLAR OLSUN YÜNETİCİLER BÜYLE BECERİKSİZLİĞİNİZ YÜZÜNDE HIRSIZBAHÇENİN DİLİNE DÜŞÜRDÜNÜZ
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TABİKİ:Tabiki boşuna verildi o kadar para hiç oynamadan adam para kazandı van persiden bile daha beter bir durum olacak bu galiba.
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FENERLİBAHÇELİ34:G. Sarayın becerikli yöneticileri en iyisini bilir. İzlanda dan bir Sigthorsson gelmiş adam neredeyse oynamadan gitmişti. Bir de Grosskreutz vardı o da yağını topa sürmemişti sanırım.
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AYNEN:tarık çamdalıda ekle kardeşim
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