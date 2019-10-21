Galatasaray'da Falcao Real Madrid maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı. Yıldız golcünün Real Madrid karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu. Falcao dün de takımla birlikte çalışmadı.

Akşam'ın haberien gçre; Real Madrid karşılaşmasına ilk 11'de başlama ihtimali tamamen ortadan kalktı. Aşil tendonunda yaşadığı sıkıntı ve ağrılar nedeniyle tedavi gören ve 19 gündür takımla çalışamayan Radamel Falcao'dan iyi haber gelmedi. Falcao ilk maçında Kasımpaşa'ya gol atmış ancak sonraki süreçte işler pek yolunda gitmemişti.

FALCAO'NUN EŞİNDEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Bugünkü idmana katılması halinde Falcao, 20 gün sonra takımla çalışacak ve tek antrenmana çıkacağı için Real Madrid maçında kadroya alınması halinde 90 dakikaya yedek kulübesinde başlayacak. Yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forvet hattında Andone yer alacak. Bu arada Falcao'nun eşi Lorelei, sosyal medyada bir takipçisinin, "Falcao'yu özledik ne zaman dönecek?" sözlerine "Birkaç gün içinde" yanıtını verdi.