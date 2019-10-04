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Galatasaray'da Falcao şoku! Gençlerbirliği maçında yok

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı.

04.10.2019 13:43

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda bu maçın kadrosunda sakatlıkları bulunan Lyuindama, Lemina ve Falcao yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman sonunda, sarı-kırmızılı futbolcu Emre Akbaba'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma öncesi Başkent'te kampa girecek.

FALCAO ANKARA'YA GÖTÜRÜLMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor."

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Galatasaray'da Falcao şoku! Gençlerbirliği maçında yok

Gençlerbirliği, Galatasaray, Falcao, Spor

YORUMLAR(25)
KADIKÖY DE DEPREM OLDU:Terimin kaprisi yüzünden J. Durmaz bir türlü oynatılmıyor. . .
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ŞAKO:Sebep ne. 5 milyon euro almıyorum bu adam. Ölse bile cesedi oynamalı. Böyle saçmalık olmaz.yaşlıysa kaldıramıyorsa almasaydın kardeşim. Terim senin sorunun ne
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METİN:turşusunu kurun hahahah
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HAKAN:bu adamın 3 yılda yan gelirlerle gs den alacağı ücret 30 m euro yazık günah kardşim bide ülkeyi kurtarmışcasına karşılandı birileri bunun hesabını vermeli. monaco geri zekalımıda bunu yollayıb slimaniyi alıyo
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KSK Lİ MESUT:İkinci diagne kazığı vakası... Bu conconlar akıllanmayacak, vedat ı alamayınca paratörün conconları kandırmak için yapılan sözde transfer...
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DOÇENT:dünyanın parasını verdik adam deplasmanlara gitmiyor arkadaş bu nasıl iş?
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FENERLİBAHÇELİ34:Bu muhterem ne zaman sakatlandı yahu ? Ama PSG maçında yanından bir-iki kişi geçip buna değdi ise tabii mümkün. 36 yaşındaki Ribery bu yaştan sonra İtalya liginde taş gibi oynuyor.
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FENERLİBAHÇELİ34:Sezon başında ''Muriç mi daha çok atar Falcao mu'' dendiğinde mangalda kül bırakmayanlar vardı. Yahu adam önce bir sahaya çıksın, sonra biri pas versin o da kesin atacak sonunda gol kralı olacak da işte sahaya çıkamıyor garibim.
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ANTEPLİ VATANDAŞ:ENİ SONU GİDER. BABEL BENCİL OYNADIĞI İÇİN OYNAYAMIYOR. YOLLAYIN GİTSİN BABEL. DAHA ÖNCEDE YEDEKTE TUTTUNUZ ADAMI. PERFORMANS BEKLİYORSUNUZ. YA OYNATIN BABELİNDE KULAĞINI ÇEKİN YADA BABEL GİTSİN FALCAO KALSIN.
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BY ZALIM:SEN NE DİYON LA GARDAS
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