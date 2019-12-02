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Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı.

02.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:24

, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak. Şener Özbayraklı, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başlarken, Radamel ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı.

Ryan Babel de takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Tuzlaspor karşılaşması öncesi yarın saat 18.00'de bir antrenman daha yaptıktan sonra karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Türkiye Kupası, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (8)
BLADE:Yukatel Denizlispora , Gazisehire gol atsin diye senede 7 milyon euro 40 trilyondan fazla para veriliyor. Valla bir iş dusunun trilyonlarca para veriliyor , sakatim iyi hissetmiyorum diye işe gitmeme hakkin var 4 aydir yatiyor maaşini tikir tikir aliyor biz 2 gun gitmesek işe aninda kapiya koyarlar
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DERBEDER CİMBOMLU:ARTIK KABAK TADI VERİYOR. İÇİMİZDEKİ İSTEK BİTTİ.
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OHH:aga ben onu bunu bilmemsen bitti yaş. ligi gittiligte nerdeyse havlu attık berbatızbu adamı bize çaktılar resmenkendide istenileni veremedi yani tamam bi belhanda gibi namussuz değil amadeğermiydiyemin ederim sakatlanması andone bile falcaodan daha faydalı yazık
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NE DİYEYİM:Hala bu adamdan umudu olan var yani. . .
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ALİ:reis bekliyoruz
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AK 19:Bekliyoruz sabirla sampiyonlar ligi gitti avrupa ligi gitti sayilir bu adam bu maclarda oynamacaksa neden aldilar
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RECEP:şampiyonlar liginde bari gol ataydın
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ŞUBATTA TAKIM AYNIYSA TERİM DE GİTSİN:Pas yapabilen bir takım lazım önce ki adam gole çevirebilsin değil mi? Ayağına top gelmeden nasıl gol atabilir?
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