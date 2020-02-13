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Galatasaray'da Falcao takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao, bugün antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

13.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:01

, Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakada tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salon çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO TAKIMLA, SARACCHI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı düzelen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Uruguaylı savunma oyuncusu Marcelo Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'da Falcao takımla çalışmalara başladı

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
ADINIZI YAZINYFI:vaybe ne iyi haber bir maç var 10 maç yok ve dünyanın parası yönetim kına sürsün vedatı kaptırdılar bu çöpü aldılar
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