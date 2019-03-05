05 Mart 2019, 09:40
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Galatasaray'da Fatih Terim, Muslera'dan Memnun Değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından Fernando Muslera'yı eleştirdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in Muslera'nın performansından memnun olmadığı öğrenildi. Uruguaylı file bekçisi, Erzurum maçında yediği golde Marcao kadar hatalı bulundu. Maçın analizini uçakta yapan Fatih Terim ile yardımcıları, Rashad'ın attığı golde sadece Marcao değil, hatalar zinciri sonrasında geriye düşüldüğüne kanaat getirdi.

MUSLERA ESKİ GÜNLERİNİ ARATIYOR

Muslera'nın bu pozisyonda rakip oyuncunun vuruş açısını daraltma konusunda geç kaldığı düşünülürken Uruguaylı kaleci eski günlerini mumla aratmaya başladı. Fatih Terim'in, Muslera'nın performansını da yeterli bulmadığı ve son dönemde ortaya koyduğu oyunun kendisini tatmin etmediği belirtildi.

(Akşam)

Erzurum, Galatasaray, Fatih Terim, Fernando Muslera, Spor


YORUMLAR (20)
CEYCEY: Bir baba evladiyla,teknik adam yetistirdiği futbolcularla tanınır Varan 1 öz ogul hasan şaş Varan 2 öz oğul arda turan Varan 3 uvey ogul ayhan akman Varan 4 eski oğul emre belezoğlu Bunlarin 4 ünü ve senin kare köküñu alip şenol güneş ile toplasak bir kebapci etmez
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KUDURTUCU VOLKAN: sen oyna terim sen oyna
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ENİŞTE: MUSLERA NAPSIN BAŞAHŞEHIRIDE MI MUSLERA TUTSUN
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ŞAPKACI: BENCE ESKİSİ GİBİ OLMAYAN EN BARİZ ELEMAN SENSİN FATİH TERİM. AYAKTA DURAMAYAN ADAMLARI İLK 11 DE MUSLERA MI OYNATTI. BİR KOMUTAN MAZARET DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETİR. KİM ÇALIŞTIRIYOR BU TAKIMI. OYUN STİLİ NE. TAKTİK NE. 1-0 ÖNE GEÇİNCE NASIL OYNANIR YADA GERİYE DÜŞÜNCE. VALLA HOCA BİZİM AKLIMIZ YETMİYOR DEMEKKİ BİZ TV DE BİŞEY ANLAMIYORUZ OYUNDAN. HA BİRDE MEHTER TAKIMIGİBİ YANA VE GERİYE OYUN. SANKİ AYAKKABILARI KURŞUN 10 CM ZIPLAYAMIYORLAR. KONDİSYONER MUSLERA MI.
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ÖLÜMÜNE CİMBOM: Muslera demek can demek emekleri unutulmaz unutulmayacak hel varol muse
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