11 Mart 2019, 23:08
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Galatasaray'da Fernando Muslera Antalyaspor Maçında Devleşti, Sosyal Medya Yıkıldı

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Muslera, yaptığı 7 kurtarışla bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 34 müsabakada görev aldı. Muslera, bu sezon ligde 25 gol yerken, 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.

İşte sosyal medyada Muslera ile yapılan paylaşımlar:

Antalyaspor, Galatasaray, Fernando Muslera, Spor


YORUMLAR (4)
UA4: taraftarlığınızı bi kenara bırakarak, türkiye de daha iyisi var diyen eksilesin. gerçekten mükemmel bir sporcu değil mi ya iki gözümün çiçeği?
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SONRADAN AÇILDI: Bu güne kadar sürekli hata yapıyor basit basit goller yiyordu. Her sene böyle yapıyor bu ya. Durup durup sonradan açılıyor.
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HUMUS LERA: 2.5 a tamamsan tamam
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AMA ÇOK PARA ALIYO BE ABİLER: Maaşında indirim yaparsa kalabilir. Her maç böyle oynayacağını garanti etse zam bile yaparız sorun değil
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