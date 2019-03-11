Galatasaray'da Fernando Muslera Antalyaspor Maçında Devleşti, Sosyal Medya Yıkıldı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Muslera, yaptığı 7 kurtarışla bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 34 müsabakada görev aldı. Muslera, bu sezon ligde 25 gol yerken, 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.

İşte sosyal medyada Muslera ile yapılan paylaşımlar: