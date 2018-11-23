Galatasaray'da Fernando ve Eren Derdiyok 11'de

Galatasaray
'da sakatlıktan dönen Fernando ve Eren Derdiyok
11'de, Yuto Nagatomo
ise yedeklerde maça başlayacak.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evindeki A. Konyaspor
karşılaşmasının 11'i belli oldu. Cezalar ve sakat futbolcuların fazlalığından dolayı sarı-kırmızılılar Kayseri
deplasmanındaki formatta yine sahaya çıkacak. Teknik Direktör Fatih Terim
, cezasından dolayı bugün yine yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Sakatlıktan dönen Fernando ile Eren Derdiyok 11 başlarken, Yuto Nagatomo ise yedeklerde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar; Muslera
, Ozan, Maicon
, Serdar Aziz
, Mariano, Ömer, Fernando, Selçuk İnan
, Sofiane Feghouli
, Henry Onyekuru
ve Eren Derdiyok 11'i ile 3 puan arayacak.
Yedekler de ise İsmail, Linnes, Ahmet, Yuto Nagatomo, Celil, Muğdat ve Yunus Akgün
şans bekleyecek. - İSTANBUL
Yuto Nagatomo,Galatasaray,Eren Derdiyok