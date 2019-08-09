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Galatasaray'da Fiorentina maçı hazırlıkları

Galatasaray, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina ile 11 Ağustos Pazar günü yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

09.08.2019 23:42 Galatasaray'da Fiorentina maçı hazırlıkları
Galatasaray, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina ile 11 Ağustos Pazar günü yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Floransa kentindeki İtalya Futbol Federasyonuna ait tesislerde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 dar alan oyunuyla devam eden idman, sınırlı alanda yapılan taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla Fiorentina mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.
Floransa kentindeki Artemio Franchi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fiorentina-Galatasaray maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.

İtalya Serie A, Galatasaray, Fiorentina, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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