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Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor

Galatasaray, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'dan kiraladığı Rumen golcü Florin Andone ile yollarını ayırma kararı aldı.

30.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:31

Brighton'dan sezon başında Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray kararını verdi. Sezonun ilk bölümünde ağır bir sakatlık yaşayan Rumen golcü, kalan bölümde form tutarak takıma katkı sağlama peşindeydi. Fakat liglere verilen arayla birlikte bu şansını yitirdi. Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Andone'ye veda edeceği ve golcü oyuncunun Brighton'a döneceği vurgulandı.

Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor

DİAGNE'YE GERİ DÖNÜŞ YOLU AÇILDI

Andone'in ayrılığı sonrası ise Mbaye Diagne'ye yeşil ışık yandı. Brugge ile kiralık sözleşmesi bitecek Mbaye Diagne, yabancı kontenjanında yer açılmasıyla Galatasaray'a yeniden dönecek. Florin Andone, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 gol kaydetti.

Galatasaray’da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Etiketler: Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor

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Galatasaray sezon başında kiraladığı Rumen golcü Florin Andone ile yollar ayrılıyor
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