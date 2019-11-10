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Galatasaray'da Florin Andone şoku

Romanya Futbol Federasyonu, Gaziantep FK maçında sakatlanan Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

10.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:16Galatasaray'da Florin Andone şoku
Federasyonu, FK maçında sakatlanan 'ın Rumen futbolcusu Florin Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rumen futbolcu Florin Andone'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Romanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray ve kulübün sağlık heyetiyle temasa geçildiği, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğu ifade edildi.

Romanya Futbol Federasyonu ayrıca Andone'nın sakatlığından dolayı İsveç ve İspanya ile oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçları için kadroya alınmadığını duyurdu. - İSTANBUL

Galatasaray, Gaziantep, Romanya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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