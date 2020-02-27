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Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

27.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:53Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor
, Süper Lig'in 24. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core stabilizayon çalışmasıyla başladı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Futbolcular daha sonra ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından rampada koşu çalışması yaptı. Antrenmanın topla yapılan kısmına 5'e 5 hedefe yönelik dar alan oyunları ile başlandı. Ana bölümde ise 10'a 10 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda sakatlığı devam eden Mario Lemina, tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler eşliğinde bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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