Haberler » Spor » Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor - Spor

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

28.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:54Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas oyunları oynadığı, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Mario Lemina'nın, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel çalıştığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
28.02.2020 15:20:58