Galatasaray'da Gomis Krizi! FIFA'ya Gidiliyor

İbrasızlık nedeniyle zor günler yaşayan sarı kırmızılı yönetim, Suudi Arabistan'daki Gomis gelişmesiyle bir darbe daha yedi... Sezon başında Al Hilal Kulübü'ne 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satılan Gomis, sarı-kırmızılı yönetimi pişman etti. Mitroglou ve Diagne transferleri onun yerini henüz dolduramadı; fakat bu sportif krizin yanı sıra bir de mali kriz ortaya çıktı...

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Mali Genel Kurul'da idari bakımdan ibra edilmeyen Galatasaray yönetimi, haftalardır Suudi Arabistan'dan beklediği iyi haberi de alamadı.Al Hilal Kulübü, sezon başında 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Bafetimbi Gomis'in 6 milyon Euro tutarındaki bonservis bedelinin son taksiti olan 2 milyon Euro'yu yine ödemedi. Yapılan uyarılara rağmen 1 Mart'ta göndermesi gereken parayı vermemekte ısrar eden Suudi Arabistan ekibinin bu tavrı, ibrasızlık nedeniyle zaten zor durumda olan Galatasaray yönetimini iyice zor duruma soktu.

AL HILAL GÖNDERMEYİNCE ÖDEME YAPILAMADI

Futbolcuların paralarını bu ay başında ödeyerek, 31 Mart'ta UEFA'ya verilmesi gereken 'kulüpten alacağımız yoktur' yazısını alan yönetim, bundan sonraki süreçte vergi borçları ile Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo'nun bonservis taksitlerini ödemeyi planlıyordu. 14 milyon TL'lik vergi borcunu yatıran yönetim, ödeme takviminde bir sonraki sırada bulunan bonservis taksitlerini Al Hilal'in Gomis'in bonservis bedelini göndermemesi nedeniyle ödeyemedi. Mali Genel Kurul'dan çıkan ibrasızlık nedeniyle bankalardan kredi temin edilememesi işleri daha zorlaştırdı.

Emre Akbaba için Alanyaspor'a 3.5 milyon TL, Nagatomo için de Inter'e bu ay başında 1.5 milyon Euro bonservis taksiti yatırması gereken Galatasaray, UEFA ile herhangi bir sorun yaşamamak adına bu iki ödemeyi ilk sıraya aldı.Mustafa Cengiz yönetimi, haftalardır defalarca yapılan uyarılara karşın Gomis'in bonservis ücretini ödemeyen Al Hilal Kulübü'nü FIFA'ya şikayet etmek için hazırlıklara başladı. 2 milyon Euro'luk taksit önümüzdeki hafta da gelmediği takdirde FIFA'ya resmi başvurular yapılacak.

Al Hilal'dan alacağını tahsil edemediği için Emre Akbaba ve Nagatomo'nun bonservis taksitlerini veremedi. G.Saray, Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet edecek.