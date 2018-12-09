Galatasaray'da Gözler Porto Maçına Çevrildi

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor
ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray
'da gözler Porto
karşılaşmasına çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6. ve son hafta müsabakasında, Portekiz
ekibi Porto ile 11 Aralık
Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda dayanıklılık çalışmaları yaptığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce Fatih Terim ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
Çaykur Rizespor,Galatasaray,Porto
09 Aralık 2018 Pazar 13:23