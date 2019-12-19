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Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

19.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:40 Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları
Takımı, Süper Lig'in 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmasıyla başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan oyunculardan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor müsabakasında tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti. Gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Hafif sakatlığı nedeniyle Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayan Ryan Babel, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray, Göztepe karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra öğleden sonra İzmir'e gidecek.

Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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