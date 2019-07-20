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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalara devam etti.

20.07.2019 23:20 Galatasaray
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalara devam etti. Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesi Avusturya'nın Seefeld kasabasında hazırlıklarına devam ediyor. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise iki gruba ayrılan sarı-kırmızılar maç yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Taraftara açık gerçekleştirilen antrenman sonrasında taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Galatasaray, Avusturya, Güncel

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