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Galatasaray'da Henry Onyekuru ölümden döndü

Tatil için ülkesi Nijerya'ya giden Onyekuru'nun sıtma olduğu anlaşıldı. Galatasaray sağlık heyeti, Onyekuru'ya test yaptırmayıp Antalya'ya götürse yıldız oyuncu canından olabilirdi.

11.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:11

'ın yeni transferi Henry Onyekuru ölümden döndü, sarı-kırmızılı sağlık heyetinin dikkati Nijeryalı oyuncunun hayatını kurtardı. Onyekuru, grip ve soğuk algınlığı gibi düşünülerek kafileyle birlikte 'ya gitse, Onyekuru canından olabilirdi. Sarı-kırmızılılara katıldıktan sonra ateş şikayeti olan futbolcunun Galatasaray'a imza atmadan önce ülkesine gitmesini dikkate alan doktorlar, Onyekuru'ya test yaptı. Ancak Onyekuru'da sıtma parazitine rastlanmadı ve sonuçlar negatif çıktı.

ÖLÜM RİSKİ BULUNUYOR

Fakat geçmeyen ateş şikayeti üzerine Galatasaray'ın sponsoru olan hastanesi Medical Park ve Sağlık Kurulu, Onyekuru'yu tedavi altına aldı ve bir test daha yapıldı. Nijeryalı oyuncunun Sağlık Bakanlığı'na yollanan 3. testinde sıtma paraziti pozitif çıktı. Onyekuru'nun hastanede hemen tedavi altına alındığı belirtildi. Skorer'de yer alan habere göre Nijeryalı oyuncunun durumu dikkate alınmasa, grip ve soğuk algınlığı gibi düşünülerek kafileyle birlikte Antalya'ya gitse, Onyekuru canından olabilirdi. Onyekuru'nun sahalara dönüş süresi belirlenemezken, ölüm riski bulunan bu rahatsızlığı nedeniyle 3 ile 4 hafta sonra takıma katılabileceği tahmin ediliyor.

SITMA NEDİR?

Sıtma; Plazmodium adı verilen, tek hücreli ve hücre içi parazit ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Parazit, esas olarak, karaciğer hücrelerini ve alyuvarları tutar. İnsan kanı ile beslenen sivrisinekler tarafından, hasta ya da paraziti taşıyan insandan alınarak sağlam insanlara taşınır ve onları da hastalandırır. Sıtmanın esas bulaşma yolu sivrisinektir. Sıtmada bulaştırıcılık süresi, kanda parazit bulunduğu süre kadardır.

Sıtma hastalığı nedir? Sıtma hastalığı belirtileri nelerdir? Sıtma tedavisi nasıl yapılır?Sıtma hastalığı nedir? Sıtma hastalığı belirtileri nelerdir? Sıtma tedavisi nasıl yapılır?

Galatasaray'da Henry Onyekuru ölümden döndü

Henry Onyekuru, Galatasaray, Antalya, Spor


HABER YORUMLARI (1)
GEÇMİŞ OLSUN:öncelikle geçmiş olsun diyelim de yinede söylemeden edemiyecem fatih hoca arda çürüğünü aldıramadı yerine başka çürük buldu iyice bunadı herhalde cümboma zarar veriyo başka izahı yok
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