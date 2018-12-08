Galatasaray'da İki Değişiklik

Galatasaray
, Çaykur Rizespor
maçında Beşiktaş
derbisine göre iki değişiklikle sahaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelede sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta deplasmandaki Beşiktaş maçına göre iki değişiklik yaptı. Geçen haftalara göre 3'lü savunma anlayışından vazgeçen sarı-kırmızılılarda 4'lü defans ile oynayacak. 11'de Maicon
ve cezalı Fernando'nun yerine cezası biten Garry Rodrigues
ile Muğdat Çelik
11'de yer aldı. Galatasaray'ın 11'inde ise Muslera
, Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk
, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Muğdat ve Eren Derdiyok
bulunuyor. - İSTANBUL
Beşiktaş,Çaykur Rizespor,Galatasaray
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:05