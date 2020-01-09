Haberler » Spor » Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor - Spor

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.

09.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:32Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor
Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Kumda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra sahada gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynadı. İdman, 5'e 5 dörtlü turnuva maçlarıyla tamamlandı.
Galatasaray, hazırlıklarının ikinci bölümü için yarın sabah Antalya'ya gidecek ve yine aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık müsabakası yapacak.
Kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği otele ait tesislerde oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak ve GS TV ile kulübün resmi YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:56  La Liga ekibi Espanyol, Raul de Tomas'ı transfer etti - Spor
14:56  2020 Dakar Rallisi - Spor
14:52  Geleceğin şampiyon kayakçıları Ergan Dağın'da eğitiliyor - Spor
14:45  Şırnak'taki okullar arası müsabakalara Hilal Şeyhan Ortaokulu damga vurdu - Spor
14:43  Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor - Spor
14:32  Galatasaray, Babel'in kiralanması konusunda Ajax'la anlaştı - Spor
14:09  Jesus 'Chino' Perez'in Dundalk'a transferi Tinder'dan açıklandı - Spor
13:37  Falcao'nun eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu - Spor
12:38  Son dakika: Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edilmedi - Spor
12:22  Comolli Twitter hesabı açtı, Falette iddialarına sert yanıt verdi - Spor
9.01.2020 15:02:14