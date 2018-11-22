Galatasaray'da İstifa Şoku

22 Kasım 2018 Perşembe 15:36



22 Kasım 2018 Perşembe 15:36

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti.Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda istifa şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti. İncesu'nun istifasının arkasında takımda yaşanan ekonomik nedenler olduğu ifade edildi. Başarılı antrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bitti...' dedi. Sedat İncesu yönetimindeki Galatasaray; Türkiye, Avrupa ve dünya çapında birçok başarıya imza attı. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İncesu ile, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 10 şampiyonluk yaşarken, 5 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 kez de Kıtalararası şampiyonluk başarısını elde etti.(İHA)