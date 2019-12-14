Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi!

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda 3 kaptan Selçuk İnan, Muslera ve Donk, beIN Sports'a konuştu.

İlk olarak konuşan Selçuk İnan "Takım olarak çok yaşadığımız bir durum değil ama bundan kötüsünü de gördüm Galatasaray'da. Çok üzgünüz, bir şeyler söylemek de zor ama kesin bir şey var, kötü durumdayız. Oyuncu grubu olarak sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Biz Galatasaray'da asla pes etmedik. Taraftarlarımızdan bu durumu yaşattığımız için, hem ligdeki durum, hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki durum bize yakışmıyor, özür diliyoruz. Bunu düzeltecek olan da biz oyuncu grubuyuz. Galatasaray'ı layık olan yere taşıyacağız, bundan emin olsun taraftarlar." dedi.

MUSLERA GEÇEN SENEYİ HATIRLATTI

Fernando Muslera, "Biz burada daha kötü, daha zor durumlar yaşadık, biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın, kimin şampiyon olduğunu herkes gördü. Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor. Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor, ligdeki puan durumuna bakıldığında çok abartılı fark yok. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız." diye konuştu.

"BİZ BU DURUMDAN ÇIKABİLİRİZ"

Ryan Donk ise "Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk, Galatasaray son 5 dakika böyle maç veremez. Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım. Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.