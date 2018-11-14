Galatasaray'da Kasım Ayı Divanı Başladı

Galatasaray
Kulübü'nün Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı. Galatasaray Spor Kulübü
, Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret
Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında başladı. Toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro yer aldı. Hamamcıoğlu Galatasaray - Fenerbahçe
derbisi öncesinde vefat eden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener
için başsağlığı dileğinde bulundu.
Divan toplantısının gündeminde şu maddeler bulunuyor:
1 - Ekim ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
2 - Divan Başkanlığı'na gelen evrakın okunması,
3 - Tüzük tadili ve diğer Divan Kurulu çalışma gurupları hakkında bilgilendirme,
4 - Kulübümüzü ilgilendiren önemli güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
5 - Kapanış - İSTANBUL
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:52